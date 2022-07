Giappone, l’ex premier Shinzo Abe ferito in un attentato: è grave. Fermato un uomo: ha sparato con pistola artigianale

L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato mentre teneva un discorso pubblico a Nara, vicino Kyoto. Tutto è avvenuto intorno alle 11,30 locali, le 4,30 in Italia.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che Abe sia stato colpito con un’arma da fuoco da pochi metri di distanza. Probabilmente dalla schiena. La polizia ha fatto sapere di avere arrestato un uomo di 42 anni, di nome Tetsuya Yamagami. L’uomo avrebbe sparato con una sorta di pistola artigianale.

Chi è il presunto attentatore

L’uomo, di 41 anni identificato come con il nome di Tetsuya Yamagami, è risultato essere, secondo i media locali, un ex militare della Forze di Autodifesa giapponesi. Yamagami ha utilizzato una specie di doppietta a canne corte di fattura artigianale, nascosta in una borsa. L’aggressore ha eluso la sorveglianza degli agenti di sicurezza e si è avvicinato alle spalle dell’ex premier, sparando i due colpi da distanza molto ravvicinata. In seguito l’uomo ha tentato di allontanarsi, finendo per essere poi bloccato dalla polizia.