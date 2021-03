In Giappone è stata rilevata una nuova variante Covid in un uomo arrivato dalle Filippine. Ad annunciarlo è il ministero della Salute di Tokyo aggiungendo che il 60enne, asintomatico, era a bordo di un aereo atterrato all’aeroporto di Narita.

Durante la quarantena obbligatoria, è risultato positivo al Covid-19.

La variante è considerata differente da quelle scoperte per la prima volta nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile.

Giappone, nuova variante del Covid: il ceppo delle Filippine è minaccioso

Sembra che il ceppo delle Filippine rappresenti una minaccia simile a quelle altre varianti mutanti più contagiose e più mortali del coronavirus originale.

Secondo quanto riportato dal Japan Times, potrebbe inoltre anche essere in grado di eludere gli anticorpi, compresi quelli ottenuti attraverso la vaccinazione, proprio come le varianti sudafricane e brasiliane.

Giappone, nuova variante del Covid: già 34 casi nelle Filippine

Il ministero della Salute ha affermato che la variante si è già diffusa nelle Filippine, da gennaio 34 casi, e in parte anche in Giappone.

La CNN Philippines, ha riferito che il Dipartimento della Salute filippino non ha ancora rilasciato commenti sulla nuova variante.

(Fonte: SUN)