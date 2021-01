Giappone, tempesta di neve provoca maxi tamponamento in autostrada: un morto e dieci feriti (foto archivio Ansa)

Giappone, una tempesta di neve ha provocato un maxi tamponamento in autostrada.

Il bilancio dell’incidente è di un morto e dieci feriti.

In questo maxi tamponamento sono stati coinvolti complessivamente 130 veicoli con a bordo 200 persone.

Giappone, tempesta di neve provoca maxi tamponamento in autostrada: 200 persone interessate

Una tempesta di neve che si è abbattuta sul Giappone ha provocato un maxi-tamponamento in autostrada, con un morto e 10 feriti.

La tempesta ha coperto un tratto della Tohoku Expressway.

Nella prefettura di Miyagi intorno a mezzogiorno (le 4 del mattino in Europa).

Come scrive l’Ansa, circa 200 persone su 130 veicoli sono state coinvolte nel tamponamento.

Giappone, tempesta di neve provoca maxi tamponamento in autostrada: il precedente del mese scorso…

Il Giappone è stato colpito da forti tempeste di neve nelle ultime settimane.

Alcune parti del paese hanno registrato il doppio della media prevista per le nevicate.

La neve ha colpito alcune delle reti ferroviarie ad alta velocità, con collegamenti cancellati nella regione di Tohoku.

Come prosegue l’Ansa citando i media locali, inoltre, nell’area dovrebbero cadere fino a 40 cm di neve nelle prossime 24 ore.

Il mese scorso, una forte nevicata ha lasciato più di 1.000 veicoli bloccati sull’autostrada Kanetsu.

I veicoli sono rimasti bloccati per due giorni.

Covid in Giappone, la situazione attuale

Il Giappone registra i primi casi non tracciabili della variante di coronavirus inglese nel Paese.

Aumentando il rischio potenziale delle infezioni malgrado lo stato di emergenza in atto.

Lo ha annunciato il ministero della Salute nipponico, spiegando che i tre casi identificati nella prefettura di Shizuoka, a sud ovest di Tokyo riguardano due donne tra i 20 e i 40 anni di età e un uomo sui 60 anni, che non sono mai stati in Gran Bretagna.

In una conferenza stampa il direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive, Takaji Wakita, ha detto che il contagio con ogni probabilità si è verificato all’interno della comunità, confermando l’alto di livello di trasmissibilità del virus e senza la possibilità di tracciamenti.

Come spiega l’Ansa, gli ultimi casi portano la somma complessiva di positività della nuova variante inglese a 45 in Giappone.

Il governo di Tokyo ha introdotto lo stato di emergenza in 11 prefetture del Paese, inclusa la capitale, in vigore per un mese fino al 7 febbraio.