TOKYO – In Giappone è arrivato il tifone Jebi, il più potente degli ultimi 25 anni. Piogge torrenziali e forti raffiche di vento che hanno raggiunto una velocità media di 216 chilometri orari ne accompagnano l'arrivo sulle coste occidentali del Paese.

Prima dell’arrivo del tifone nella prefettura di Tokushima sono stati emanati ordini di evacuazione per oltre trecentomila cittadini, 280mila dei quali nella sola prefettura di Kobe, dove Jebi è arrivato poco dopo. Finora, circa 1500 ripari temporanei sono stati allestiti dalle autorità locali delle aree più interessate dal passaggio del tifone.

Più di 600 voli sono stati cancellati, così come numerosi servizi ferroviari in diverse aree a Kyoto, Osaka e Kobe, in attesa dell’arrivo del tifone sull’isola principale a sud dello Shikoku e della penisola Kii.

L’agenzia ha avvisato i residenti sul rischio di forti mareggiate e le possibilità di alluvioni e smottamenti. Alle 7:00 del mattino Jebi avanzava ad una velocità di 130 chilometri orari al largo della prefettura di Kochi, con una pressione atmosferica di 945 ettopascal e venti di 215 chilometri orari.

Nelle 24 ore che segneranno il passaggio del tifone sono attesi fino a 500 millimetri di pioggia nel Giappone centrale, e 400 sul versante occidentale. La capitale Tokyo, ha precisato l’Agenzia nazionale meteorologica, non dovrebbe trovarsi sul suo percorso, anche se piogge consistenti si stanno abbattendo anche sulla città.

Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha annullato un viaggio all’interno del Paese per coordinare gli sforzi del governo, e il portavoce del governo, Yoshihide Suga, ha chiesto di prendere “tutte le misure possibili” contro il tifone.

Il Giappone occidentale è stato pesantemente colpito dai tifoni nell’estate 2018: il bilancio delle alluvioni che nel luglio scorso hanno colpito le parti centrali e occidentali del Paese è di circa 220 vittime.