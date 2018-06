TOKYO – Ha accoltellato un uomo uccidendolo a bordo di un treno vicino Tokyo, in Giappone, e poi ha aggredito altre due ragazze nel vagone, che sono rimaste ferite. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Un’aggressione al momento senza motivo apparente quella messa a segno da un uomo su treno che collega Osaka a Tokyo.

Tutto è iniziato dalla fermata non prevista del treno diretto a Tokyo nella stazione di Odawara per una emergenza la sera di sabato 10 giugno. Quando la polizia è entrata però, si è trovata davanti una scena sanguinosa. Il sospetto che è stato arrestato, Ichiro Kojima, era disteso sopra a un uomo che era in stato di incoscienza e con un coltello infilato nella gamba. Nel vagone, altre due ragazze di 20 anni erano ferite ma non sono in pericolo di vita.

La vittima invece oltre al coltello nella gamba aveva anche un profondo taglio sul collo e poco dopo l’arrivo dei soccorsi è stato dichiarato morto. L’uomo ora è in arresto, ma il movente del gesto non è chiaro.