TEL AVIV – Gino Bartali diventa cittadino onorario di Israele per aver salvato ebrei perseguitati durante la seconda guerra mondiale. Ad annunciare l’onore postumo al grande campione italiano è stato lo Yad Vashem, il museo della Shoa di Gerusalemme, che già nel 2013 nominò Bartali Giusto tra le nazioni per aver contribuito a salvare 800 ebrei durante l’occupazione nazista.

Sotto il sellino della sua bici, in apparenti allenamenti su è giù per l’Italia centrale, Bartali, d’accordo con la Curia di Firenze diretta dall’arcivescovo Elia Angelo Dalla Costa, nascondeva documenti essenziali per gli ebrei nascosti.

La sua opera, insieme a quella di altri 500 italiani compreso Dalla Costa, ha riscattato in parte l’onore di un’Italia alleata dei tedeschi, deturpata dalle Leggi Razziste e dalle persecuzioni. All’uomo “campione nello sport” la nomina di cittadino onorario dello stato ebraico sarà consegnata il 2 maggio prossimo in una cerimonia allo Yad Vashem, a due giorni dalla partenza del Giro di Italia 2018 in programma il 4 maggio da Gerusalemme.

“La legge sui Giusti tra le Nazioni – ha spiegato il portavoce del Museo Simmy Allen – consente allo Yad Vashem la prerogativa di conferire anche, in casi particolari, una cittadinanza onoraria di Israele a chi fosse ancora in vita, oppure postuma ai suoi congiunti”. Si tratta di una procedura “molto rara” e che “viene usata con il contagocce”.

L’ultimo caso che si ricorda a Yad Vashem risale al 2007, undici anni fa. La cerimonia vedrà anche un’esibizione dei ciclisti che parteciperanno al Giro di Italia e subito dopo ci sarà il conferimento della cittadinanza onoraria postuma. Due giorni dopo al via il Giro, dedicato a Bartali: la prima tappa sarà una corsa a cronometro in città, la seconda da Tel Aviv a Haifa e ritorno, la terza fino alla punta estrema di Israele, Eilat, dopo aver percorso il deserto.