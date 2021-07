Giornata mondiale degli Ufo, perché proprio il 2 luglio: cosa accadde nel 1947 a Roswell

Oggi, 2 luglio 2021, è la giornata mondiale degli Ufo (World Ufo Day): si tratta di una ricorrenza che molti anni vede gli ufologi riunirsi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla presunta esistenza di forme di vita aliene.

Con gli ultimi avvistamenti, confermati anche dall’aeronautica americana, il tema degli Ufo è tornato molto dibattuto. Anche se il Pentagono al momento con il suo rapporto ha detto che quegli oggetti in volo non sono alieni, però allo stesso tempo non ha saputo fornire altre spiegazioni.

Perché esiste la giornata mondiale degli Ufo

“Crediamo che gli Ufo e la vita aliena siano logici come la matematica, le leggi della natura e le evidenze scientifiche”, si legge sul sito dedicato all’evento. La Giornata ha lo scopo di informare, sensibilizzare e incuriosire più persone possibili: “Immaginiamo un mondo che ha accettato collettivamente l’esistenza di forme di vita aliene. La nostra missione è informare sulla vita degli Ufo e degli extraterrestri in modo divertente e comprensibile, dando alle persone storie e strumenti adeguati”.

Per convincere la comunità sull’esistenza di questi fenomeni, c’è anche una lista di film da guardare proprio durante la Giornata Mondiale degli Ufo. L’altro obiettivo è rendere accessibili gli archivi dei governi, a partire da quello degli Usa, togliendo il segreto militare dai fascicoli che riguardano possibili eventi extraterrestri.

Perché proprio il 2 luglio? L’incidente di Roswell

La data non è ovviamente casuale. Il 2 luglio del 1947 ci fu l’incidente di Roswell che avvenne presso l’omonima località degli Usa. Un oggetto non identificato precipitò al suolo. La vicenda divenne presto famosa in quanto le prime notizie divulgate dai giornali ipotizzarono che si fosse verificato lo schianto di uno o più UFO al quale, secondo alcune teorie, sarebbe seguito il presunto recupero di cadaveri di extraterrestri da parte dei militari statunitensi.

Il primo comunicato stampa pubblicato dalla base aerea di Roswell fu diramato l’8 luglio 1947 con la inequivocabile dicitura “disco volante”. Tuttavia, tale dichiarazione fu subito smentita affermando che si trattasse della caduta di un pallone sonda. La teoria della caduta di un’astronave aliena è divenuta popolare presso i media e tra gli ufologi. Secondo i quali tra il 2 giugno e il 3 luglio 1947 sarebbero accaduti dei fenomeni di carattere ufologico in questa città e nella vicina Corona. Culminati il 2 luglio con lo schianto nel deserto di un velivolo spaziale di ipotetica provenienza aliena.