Grace Jones, 32enne di San Diego, beve la sua urina, la passa sull’epidermide e sui capelli: sostiene che con questa cura alternativa in due settimane ha curato l’ansia e ha perso ben 13 kg di peso.

Jones, responsabile della vendita al dettaglio, appena sveglia bene un bicchiere di urina e spiega di aver già curato disturbi tra cui problemi alla vista, eczema, ansia, depressione, ipertensione, problemi digestivi e non ultimo, la perdita di peso.

Grace Jones, la 32enne di San Diego che beve la sua urina: “Così ho curato l’ansia. La passo sugli occhi e…”

“La bevo, la passo sugli occhi, sulla pelle di tutto il corpo. La mattina faccio pipì in una tazza e la bevo subito. “Durante il giorno, la conservo in un barattolo perché più è “invecchiata” e più sono potenti le sostanze nutritive. “Cerco di non berla la sera perché mi dà molta energia e mi tiene sveglia.

“Non prendo più farmaci per la pressione alta, l’urinoterapia mi è stata d’aiuto con i problemi della pelle, i capelli sono più sani, non soffro più di depressione, ansia e ho perso 13 kg”. Oltre alla nuova routine mattutina, Grace ha adottato una dieta vegetariana e ha eliminato l’alcol. Ha deciso di iniziare a praticare la controversa “urinoterapia” due settimane fa quando ha letto un post sui social media che incoraggiava le persone a provare. Grace ha raccontato:

Grace Jones, la 32enne di San Diego che beve la sua urina: “Ha un sapore leggermente salato e burroso”

“All’inizio ero scettica e mi ci è voluto un po’ per superare la diffidenza. Ha un sapore leggermente salato e burroso, ma dipende da cosa abbiamo mangiato e da come ci sentiamo”.

Sebbene abbia parlato della terapia con amici e familiari, non l’ha ancora detto al partner perché teme che la sua reazione non sarebbe positiva. “Sto aspettando il momento giusto. Ho il mio bagno e dunque per ora posso fare la terapia di nascosto”. (Fonte: Daily Mail)