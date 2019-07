NEW YORK – Era andato a fare un lancio con il parapendio come faceva da cinque mesi. Ma non è mai rientrato a casa. I suoi genitori hanno lanciato l’allarme, e l’esito delle ricerche è stato quello più temuto: Grant Thompson, star di YouTube di 38 anni, era morto.

L’uomo era andato a fare un lancio lunedì 29 luglio, ma la sera la famiglia, non vedendolo rincasare e non riuscendo a raggiungerlo al cellulare, ha lanciato l’allarme.

Il suo corpo è stato trovato martedì 30 luglio al Sand Hollow State Park, nello Utah, Stati Uniti, con ancora l’attrezzatura indosso. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente. Sul caso sono in corso indagini per ricostruire come sono andate le cose.

Thompson aveva creato nel 2010 un canale YouTube molto seguito, The King of Random, che conta oltre undici milioni di iscritti e ha fatto oltre due miliardi e mezzo di visualizzazioni. Il canale, ricorda TMZ, era il 321° più visto sulla piattaforma video.

Qui la famiglia di Grant ha postato un video per ricordarlo, chiedendo a tutti gli iscritti di “compiere un gesto d’amore per onorare il re del web. La sua eredità resterà per sempre nella comunità virtuale che ha saputo creare”. Moltissimi i messaggi di cordoglio dei follower sul web. (Fonti: TMZ, YouTube)