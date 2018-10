ROMA – Una infezione trasmessa dalla saliva dei cani è costata a Greg Manteufel l’amputazione di mani e piedi. L’uomo, 48 anni, ha contratto il batterio capnocytophaga che si trova comunemente nella saliva di cani e gatti, ma che raramente provoca tali infezioni nell’uomo. Greg però non rinuncia ai suoi animali: “Non riesco a crederci, sono stato intorno ai cani per tutta la vita ma li amo ancora”.

L’uomo ha spiegato di aver sempre avuto cani nella sua casa, fino a quando non ha iniziato a sentirsi male. Aveva febbre alta e dolore a braccia e gambe, ma quando si è rivolto all’ospedale ormai era troppo tardi. Da quel momento Greg ha subito 10 interventi durante i quali i medici hanno dovuto amputargli le braccia e le gambe per via della rara infezione.

Manteufel ha commentato: “Non riuscivo a crederci, sono stato intorno ai cani per tutta la vita. È difficile da accettare. La prima cosa è quella di camminare e guidare di nuovo con le protesi così posso riprendere la mia vita”.