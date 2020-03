ROMA – Greta Thunberg disegnata mentre un uomo la tiene per le trecce e la violenta. Questi gli adesivi shock che sono apparsi sul web e che mettono nel mirino la ragazzina che, a soli 17 anni, rappresenta una nuova generazione di lotta ai cambiamenti climatici.

Gli sticker mostrano il logo della compagnia petrolifera del Canada X-Site, che non ha fornito spiegazioni ufficiali. Dal canto suo, Greta replica su Twitter: “Stanno cominciando a diventare sempre e sempre più disperati…Questo dimostra solo che stiamo vincendo”.

Il sito canadese di Huffington Post ha cercato di intervistare Doug Sparrow, direttore generale di X-Site, chiedendo se si fossero resi conto che tale immagine poteva essere un incitamento allo stupro. La risposta è stata: “Greta non è più una bambina: ha 17 anni”. Un dipendente invece ha spiegato al quotidiano che gli adesivi farebbero parte di una campagna promozionale proposta dall’azienda e andrebbero applicati ai caschi dei dipendenti.

In molti si sono indignati e hanno denunciato, ma la Royal Canadian Mounted Police non intravede alcun reato: ha stabilito infatti che non può essere considerata pornografia infantile. Ora sono state lanciate petizioni per chiedere che gli adesivi siano ritirati perché trasmettono “misoginia, pedofilia e violenza usate come armi”.

(Fonte ANSA e Repubblica)