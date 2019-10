ROMA – I bookmaker puntano su Greta Thunberg, l’attivista svedese 16enne icona della lotta al cambiamento climatico, come vincitrice del Premio Nobel per la Pace che sarà annunciato il prossimo 11 ottobre. Le puntate su Ladbrokes, ma anche su Oddschecker e Betfair, vedono Greta in pole position per il prestigioso riconoscimento.

Quello che Greta è riuscita a fare, con il suo movimento “Fridays for future”, “nell’ultimo anno è straordinario”, ha commentato in una nota al Daily Mail il direttore Sipri (Stockholm International Pace Institute), Dan Smith. “Il cambiamento climatico – ha osservato – è una questione fortemente legata alla sicurezza e alla pace”. Greta, se incoronata, sarebbe la più giovane vincitrice del Nobel, sfilando questo primato all’attivista pakistana Malala Yousafzai, che lo ottenne nel 2014 quando aveva 17 anni. Greta sarebbe anche la prima a vincere il Nobel per la Pace per il suo impegno a favore del clima dal 2007, quando venne tributato all’ex vice presidente Usa Al Gore.

Il mese scorso a Washington Greta ha ritirato il premio di Amnesty International “Ambasciatore di coscienza” a nome del suo movimento “Fridays for future”. Tra i papabili vincitori del Nobel per la Pace nel 2019, anche il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed, il leader dei nativi brasiliani Raoni Metuktire e la prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Arden.

Fonte: AGI