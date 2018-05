ROMA – Le Guardie svizzere saranno dotate di un casco nero d’ordinanza moderno, che sostituirà il vecchio in ferro battuto e fatto a mano. Sarà realizzato in pvc e prodotto con una stampante in 3D e pur essendo più economico di quello tradizionale, il prezzo sarà comunque di 880 euro, motivo per cui sono in cerca di sponsor.

Il prototipo è stato svelato domenica scorsa, prima della cerimonia del giuramento annuale delle guardie svizzere. Gli elmi in pvc sono resistenti ai raggi UV, il che è un grande vantaggio per le guardie che trascorrono molto tempo all’aperto, e ha impresso lo stemma di Papa Giulio II, che fondò il corpo nel 1506.

La tradizione vuole che fosse rimasto così colpito dal coraggio dei mercenari svizzeri che chiese loro di difendere il Vaticano, rendendolo il più piccolo, e più antico, esercito permanente del mondo. Da allora, oltre 500 anni, la Svizzera fornisce soldati in Vaticano.

Trentadue nuove reclute, svizzeri single di età inferiore ai 30 anni e cattolici, si sono unite al piccolo esercito per almeno due anni, impegnandosi a proteggere il papa e i successori. Il portavoce della Guardia svizzera, Urs Breitenmoser, ha detto che se riusciranno a trovare degli sponsor, sperano di sostituire gli elmi in ferro battuto entro l’anno prossimo.

Le guardie svizzere sono famose per le loro divise a strisce blu, rosse e gialle e secondo quanto si legge sul loro sito, l'”Uniforme di Gala” fu progettata dal comandante Jules Repond nei primi anni del 1900 e si basa sui colori della famiglia Medici.

È solo uno dei numerosi abiti indossati dalle guardie: chi sorveglia gli ingressi principali del Vaticano, ha divise più sobrie, di colore blu navy e in testa un basco blu. La data del 6 maggio per la cerimonia di giuramento annuale commemora la giornata del 1527, quando 147 guardie morirono mentre proteggevano papa Clemente VII durante il sacco di Roma.