GUATEMALA CITY – L'eruzione improvvisa del Vulcano del Fuego in Guatemala ha causato almeno 25 morti e 20 feriti. Il vulcano ha eruttato il 3 giugno, nelle prime ore del 4 giugno in Italia, e si trova ad appena 44 chilometri dalla capitale Guatemala City. Nella zona a rischio vivono circa 1,7 milioni di persone e il bilancio dei morti e delle vittime secondo le autorità è destinato ad aumentare ancora.

Sono giù oltre 3mila le persone sgomberate dalle loro abitazioni, ma il numero di persone disperse è ancora imprecisato, mentre la cenere rovente emessa durante l’eruzione e che ha creato una colonna di fumo alta ben 4 miglia ricopre le case circostanti e rappresenta un pericolo per gli aerei al punto che è stato chiuso l’aeroporto internazionale di Guatemala City. Il Vulcano del Fuego misura 3763 metri ed è uno dei più attivi dell’America Centrale: quella odierna è la seconda eruzione dall’inizio dell’anno

(Foto Ansa)