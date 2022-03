Blitz dice

Qualunque sia l’evoluzione della guerra in Ucraina, governi, economie e società europee dovranno, per maledetta forza di cose, riarmare per difendersi, accogliere profughi, trovare fonti energetiche che non vengano dalla Russia. Riarmare Dopo decenni in cui la vocazione pacifica delle nostre società ha debordato in una scomunica ideologico-culturale anche del concetto concreto di difesa. Riarmo […]