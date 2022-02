Guerra in Ucraina, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che sul campo ci sono solo due opzioni. “L’alternativa alle sanzioni contro la Russia per punirla per l’invasione dell’Ucraina sarebbe l’inizio della Terza guerra mondiale“.

“Ci sono due opzioni” ha sottolineato Biden, in un’intervista al podcaster Brian Tyler Cohen. “Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto”.

Usa, assistenza militare all’Ucraina per un valore di 600 mln di dollari

ha ordinato che sia immediatamente fornita all’Ucraina assistenza militare per un valore di 600 milioni di dollari. Lo scrive Interfax precisando che Biden ha pubblicato un memorandum in cui “delega il Segretario di Stato a fornire assistenza militare immediata all’Ucraina”. In particolare i 600 milioni di dollari saranno così ripartiti: “250 milioni di dollari in assistenza” e “altri 350 milioni di dollari” da assegnare al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti “per articoli e servizi per la difesa” e “per l’istruzione e l’addestramento militare”.

Casa Bianca chiede al Congresso 6,4 miliari di dollari per assistere l’Ucraina

Gli Stati Uniti hanno deciso di aiutare l’Ucraina fornendo armi e vari aiuti. In tutto sono 6,4 i miliardi che la Casa Bianca ha chiesto al Congresso. Di questi, circa 2,9 miliardi andranno in aiuti umanitari e di sicurezza, mentre 3,5 miliardi sono per il Pentagono. La Casa Bianca ha comunque precisato che la stima dei fondi richiesti potrebbe cambiare.