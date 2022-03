E’ in arrivo il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte dell’Unione europea. E’ quanto ha anticipato la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen a Versailles, sottolineando che tali misure “isoleranno ulteriormente la Russia dal sistema economico globale” e “aumenteranno ulteriormente il costo per Putin dell’invasione dell’Ucraina”.

Ue, nuove sanzioni alla Russia: divieto di esportare beni di lusso

Nel nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca che l’Ue si appresta a varare, è compreso “il divieto di esportare qualsiasi bene di lusso dall’Ue verso la Russia, un colpo diretto all’élite russa. Coloro che sostengono la macchina da guerra di Putin non devono più godersi uno stile di vita opulento, mentre le bombe cadono sulle persone innocenti in Ucraina”.

L’Europa individua, poi, un piano per affrontare l’aumento dei prezzi di gas ed elettricità. La prima proposta, dice la presidente della Commissione europea, sarà presentata “entro il mese di marzo” e servirà per “limitare l’effetto contagio dell’aumento del prezzo dei gas ai prezzi dell’elettricità”. “Entro metà maggio presenteremo la nostra proposta” per l’indipendenza “da gas, petrolio e carbone russo entro il 2027”.

Nel quadro delle proposte che verranno presentate per raggiungere, entro il 2027, l’indipendenza delle forniture energetiche dalla Russia – petrolio, gas e carbone- vi sarà anche la definizione di un programma a lungo termine per l’immagazzinamento di gas, per cui dovrà essere raggiunto almeno il 90 per cento della capacità dei siti entro il primo di ottobre di ogni anno. “E’ necessario liberarci dalla nostra dipendenza dal gas russo, diversificando le fonti di approvvigionamento, investendo massicciamente in energie rinnovabili” aggiunge.

Stop Usa a importazioni caviale, vodka e damianti

Gli Stati Uniti dal canto loro hanno imposto lo stop alle importazioni dalla Russia di caviale, vodka e diamanti. La decisione, che era stata anticipata da fonti della Casa Bianca alla Cnn, corrisponde al divieto imposto alle esportazioni di prodotti di lusso americani in Russia, a cui anche ha fatto riferimento Biden nel suo discorso, che comprendono abbigliamento, gioielli, auto e tabacco.

Ma l’elenco delle nuove sanzioni varate dall’Amministrazione Usa è lungo e ancora più vasto. Il documento, firmato da Biden e diffuso dalla Casa Bianca, prevede lo stop a: importazione di pesce, preparati del pesce (caviale), alcolici, diamanti non industriali; esportazione o vendita, diretta e indiretta, di beni di lusso a cittadini russi; investimenti in qualsiasi settore della Federazione Russa; esportazione o vendita di banconote in dollari. Sono infine vietate operazioni, finanziamenti e garanzie da parte di cittadini americani nei confronti di entità o persone della Federazione Russa.