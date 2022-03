Guerra in Ucraina, russi distruggono città di Chernihiv e colpiscono monumento Olocausto a Kharkiv (foto Ansa)

Le forze armate russe continuano a seminare distruzione in Ucraina. I russi hanno distrutto la città di Chernihiv uccidendo centinaia di civili locali. Lo ha spiegato il sindaco di Chernihiv. Ma le forze armate non si sono limitate a questo visto che hanno colpito anche il monumento in memoria dell’Olocausto nella periferia di Kharkiv.

“I nazisti sono tornati”, Ucraina denuncia attacco russo a monumento Olocausto di Kharkiv

“Gli invasori russi hanno sparato e danneggiato il memoriale dell’Olocausto di Drobitsky Yar alla periferia di Kharkiv. I nazisti sono tornati. Esattamente 80 anni dopo”. Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa ucraino.

Sindaco Chernihiv: “Città completamente distrutta. Oltre 200 civili uccisi, evacuazioni impossibili”

Oltre metà degli abitanti è fuggita da Chernihiv, che è completamente distrutta, e oltre 200 civili sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione.

Lo ha detto il sindaco della città nel nord dell’Ucraina, vicino al confine con la Bielorussia, da giorni isolata per la distruzione di un ponte stradale sul fiume Desna, cruciale per i collegamenti con Kiev.

“E’ più facile contare le case intere che quelle distrutte”, ha detto in conferenza stampa il primo cittadino Vladyslav Atroshenko, citato dall’Ukrainska Pravda, aggiungendo che le evacuazioni sono impossibili. In città, ha aggiunto, manca l’elettricità e scarseggia l’acqua corrente.