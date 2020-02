Gwyneth Paltrow con la mascherina sull’aereo: “Sono già stata in questo film”

ROMA – Gwyneth Paltrow in viaggio da Los Angeles per Parigi, dove in queste settimane ci sono le sfilate di moda, pubblica sul suo account Instagram un selfie con la mascherina sul volto.

Nella didascalia l’attrice dopo i classici consigli in era coronavirus (“Non stringere le mani. Lavarsi le mani con frequenza”) poi ricorda: “Sono già stata in questo film”. La star di Hollywood si riferisce a Contagion, film del 2011 che vedeva proprio la Paltrow protagonista. Inutile dire che nel film si parlava di un virus letale nato… in Asia.

Coronavirus, crollano i passeggeri nel Nord Italia.

Gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona subiscono gli effetti del crollo del turismo e della crisi legata al coronavirus, con percentuali in forte riduzione rispetto agli stessi giorni di febbraio dell’anno precedente. Nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 febbraio, al Marco Polo di Venezia il numero di passeggeri è diminuito rispettivamente del 18,7% e del 24%, il numero di voli ha avuto in entrambi i giorni una contrazione del 7%. L’aeroporto Canova di Treviso ha registrato una flessione dei passeggeri di oltre il 30%, mentre al Catullo di Verona i passeggeri sono scesi del 14% lunedì e del 36% martedì.

Fonte: Instagram, Ansa.