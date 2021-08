Haiti: arriva la tempesta tropicale Grace dopo il terremoto (che ha già fatto più di mille morti)

Ad Haiti dopo il terremoto arriva anche la tempesta Grace. Come se non bastasse il sisma che ha di nuovo sconquassato l’isola caraibica, torna una nuova allerta. Piove sul bagnato, stavolta è proprio il caso di dirlo.

Il devastante terremoto del 14 agosto ha causato già più di mille morti. Ma il bilancio è destinato ad aumentare, visto che si continua a scavare tra le macerie. E le condizioni meteorologiche delle prossime ore potrebbero aggravare ulteriormente le operazioni.

Haiti, arriva la tempesta tropicale Grace dopo il terremoto

Il Centro nazionale degli uragani (Nhc) di Miami ha avvertito che la tempesta tropicale Grace ha raggiunto le Isole Leeward. E sta avanzando verso Puerto Rico, la Repubblica dominicana e Haiti. Il fenomeno, si dice infine, sarà accompagnato da “forti venti e piogge battenti che potrebbero causare straripamento di fiumi e inondazioni”.

Terremoto Haiti: oltre mille morti

Cresce ancora il numero delle vittime del terremoto ad Haiti. Il nuovo bilancio è di almeno 1.297 morti. Lo ha reso noto l’agenzia di protezione civile del paese, in un aggiornamento che ha quasi raddoppiato il numero precedente di morti. Sale anche il numero dei feriti da almeno 2.800 a oltre 5.700.

Il nuovo terremoto è persino più violento di quello che 11 anni fa uccise almeno 200.000 persone e ne ferì altre 300.000.

Il terremoto ad Haiti del 14 agosto 2021

Il terremoto è stato avvertito alle 8:30 locali (le 13,30 italiane) del 14 agosto a circa 160 chilometri di strada a ovest della capitale Port-au-Prince, a nord-est dalla città di Saint-Louis-du-Sud, con 10 km di profondità. Una lunga scossa, avvertita in tutto il Paese.

I video diffusi online dai testimoni hanno mostrato fin da subito la devastazione che il sisma ha portato con sé. E gli sforzi per estrarre i feriti dalle rovine dei palazzi crollati, in località come Jérémie e Les Cayes. Edifici religiosi, scuole e case sono state danneggiate.

Il terremoto ad Haiti del 2010

La devastante scossa ha trascinato di nuovo nel terrore la popolazione haitiana, dopo il terremoto di magnitudo 7.0 che nel gennaio 2010 rase al suolo gran parte di Port-au-Prince e delle città vicine, uccidendo più di 200.000 persone e ferendone circa 300.000.

Undici anni fa, più di un milione e mezzo di haitiani rimasero senza casa, centinaia di abitazioni, edifici amministrativi e scuole andarono distrutte, insieme al 60% del sistema sanitario di Haiti. Un’emergenza umanitaria dalla quale non si è mai veramente risollevata.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev