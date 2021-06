Un ingegnere italiano di 74 anni, G. C., è stato rapito oggi, martedì 1° giugno, ad Haiti. L’uomo era nel Paese per conto dell’azienda italiana Bonifica spa, impegnata nella costruzione di strade.

Il rapimento sarebbe avvenuto per scopi estorsivi.

Ultimo aggiornamento ore 20:59

Ingegnere italiano rapito a Haiti: la nota della Farnesina

“Un ingegnere italiano di 74 anni, impiegato presso una ditta di costruzioni italiana ad Haiti, è stato prelevato oggi dal cantiere dove si trovava per alcuni rilievi da individui sconosciuti. L’Unità di Crisi della Farnesina – si legge in una nota della Farnesina – è stata immediatamente attivata e sta seguendo il caso in raccordo con le altre competenti articolazioni dello Stato, con la nostra ambasciata a Panama e con il nostro Console onorario sul posto”.