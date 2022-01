Hanka Horká come Marco Melandri, prende il Covid volontariamente solo che lei muore… (nella foto, il post dove ha esultato per essersi presa il coronavirus)

Hanka Horká, cantante folk molto popolare il Repubblica Ceca e nell’Est Europa, ha deciso di prendersi il Covid volontariamente, come il pilota Marco Melandri nel nostro Paese. Solo che a lei è andata decisamente peggio visto che addirittura è morta.

Infatti, anche in Repubblica Ceca ci sono delle restrizioni per i non vaccinati. Quindi Hanka voleva contrarre il Covid per poter tornare a condurre una vita sociale normale. Anche nel suo Paese, guarire dal Covid garantisce una certificazione di pari valenza a quella accordata dopo la vaccinazione.

Hanka Horká esulta su Twitter per essersi presa il Covid, morirà dopo tre giorni

Hanka non veniva da una famiglia no vax, anzi è proprio l’esatto contrario. Tutti i suoi familiari si sono vaccinati. Lei era l’unica che condivideva queste posizioni no vax piuttosto estreme. Posizioni che l’hanno portata all’insano gesto di contagiarsi volontariamente.

Infatti la cantante cercava di risultare positiva al Covid da diversi giorni e quando c’è riuscita, grazie ad un contatto con un familiare risultato positivo, ha addirittura postato un messaggio di esultanza su Twitter (lo vedete nella foto nella sua lingua, tradotto in italiano, è un messaggio di gioia per aver preso finalmente il Coronavirus).

Hanka Horká come Marco Melandri ma l’epilogo di questa storia è molto diverso…

Insomma, stesso iter procedurale del pilota italiano Melandri. Infatti anche lui è contrario al vaccino ed anche lui ha raccontato di aver faticato non poco per riuscire a risultare positivo al Covid.

Ma, in questo caso, l’epilogo è ben diverso. Infatti la cantante ha contratto il Covid in forma aggressiva, è finita quasi subito in ospedale ed è morta tre giorni dopo ad appena 57 anni.