Harry Brant, è morto il figlio 24enne della top model Stephanie Seymour. NYT: "Stroncata da una overdose"

E’ morto Harry Brant, il figlio della top model Stephanie Seymour.

A confermare la morte di Harry Brant, 24 anni, è il New York Times, secondo cui il giovane è deceduto a causa di “un’overdose accidentale da farmaci da prescrizione” e in seguito a una battaglia contro la dipendenza da droga con cui combatteva da diversi anni.

Harry, anche lui modello, è il secondo dei tre figli di Stephanie Seymour, 52 anni e dell’imprenditore e collezionista d’arte Peter M. Brant, 73.

Harry Brant, il comunicato della famiglia

“Saremo per sempre rattristati che la sua vita sia stata interrotta in questo modo devastante”, le parole della famiglia affidate a una dichiarazione ufficiale, “Harry ha ottenuto molti successi nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più”.

“Harry non era solo nostro figlio”, conclude la famiglia nel comunicato stampa, ma un “fratello meraviglioso, nipote amorevole, zio adorato e amico premuroso. Era un’anima creativa che ha portato la luce nei cuori di tante persone. Era davvero una bella persona dentro e fuori”.

