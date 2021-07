Guai in vista per Harry e Meghan? I nativi americani accusano la coppia di utilizzare quella che considerano acqua santa per irrigare i giardini della loro villa in California da $ 16,7 milioni.

Harry e Meghan, la villa sull’ex terreno della tribù Chumash

A riportare la notizia è il Sun. La villa della coppia è costruita su un terreno che un tempo apparteneva alla tribù Chumash.

Nell’area sono presenti diverse sorgenti calde e fredde, oltre a una serie di fiumi sotterranei, da cui la gente del posto devia l’acqua.

Ma la leader della tribù Eleanor Fishburn, 60 anni, non ci sta: “Per noi, quest’acqua è un’acqua pura, un’acqua santa e un’acqua cerimoniale. Come popolazione nativa, per noi è sacra ed è inaccettabile l’idea che le persone della zona la utilizzino per irrigare i loro giardini”.

Harry e Meghan, i resti di un nativo Chumash vicino alla loro villa

Eleonor, leader del ramo Barbareno-Ventura della tribù, ha invitato la coppia a un incontro per parlare di possibili alternative. “Vorrei spiegare la nostra storia e cultura”.

Secondo quanto riportato dal Sun, il mese scorso vicino alla villa di Harry e Meghan a Montecito, sono stati ritrovati i resti di un uomo che apparteneva proprio alla tribù Chumash.