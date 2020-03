NEW YORK – Il principe Harry e Meghan Markle sono arrivati negli Stati Uniti, ma il presidente Donald Trump ha già avvisato: “Non pagheremo per la loro sicurezza”.

In un post su Twitter, Trup scrive: “Sono un grande amico e un ammiratore della Regina e del Regno Unito. Era stato detto che Harry e Meghan avrebbero vissuto in Canada in modo permanente. Ora hanno lasciato il Canada per gli Stati Uniti. Comunque gli Stati Uniti non pagheranno per la loro sicurezza. Devono pagare loro”.

I duchi del Sussex a partire dal 31 marzo lasceranno ufficialmente la famiglia reale. Dopo essersi trasferiti con il piccolo Archie in Canada, ora Harry e Meghan Markle starebbero pensando di volare in California. Solo quattro giorni fa Harry ha ricevuto la notizia che il padre, il principe Carlo, è positivo al covid-19 ed è in isolamento.

Dato il suo status, Harry potrebbe ottenere la cittadinanza americana come diplomatico britannico, ma se non gli fosse concesso dovrebbe richiedere la carta verde per poter poi diventare un residente permanente e poter lavorare.

(Fonte ANSA e Twitter)