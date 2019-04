ROMA – La superfan del principe Harry d’Inghilterra è morta a 99 anni. Daphne Dunne, una signora australiana che vantava “un’amicizia molto speciale” col principe e marito di Meghan Markle, era da anni ospite fisso in prima linea alle visite dei reali britannici in Australia.

L’anziana adorava in particolare Harry e lo aveva incontrato in diverse occasioni, tanto che pochi giorni fa per il suo 99° compleanno aveva ricevuto un biglietto speciale firmato proprio dal principe e da Meghan: “Cara Daphne, la mia conserte e io le inviamo i nostri più sentiti auguri per il suo 99° compleanno venerdì”.

La fan numero uno di Harry si è spenta e a darne il triste annuncio sono stati i suoi familiari su Instagram, lo stesso account in cui conservava le foto che la ritraevano proprio accanto al principe. In una foto del 2015 l’anziana stringeva la mano a Harry, in divisa mimetica e con il basco in testa, e la didascalia recita: “La primissima volta che i nostri sguardi si sono incontrati ho capito che era l’inizio di qualcosa di veramente speciale”. (Ansa)