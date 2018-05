NEW YORK – Harvey Weinstein, il potente produttore di Hollywood accusato di avere violentato una donna [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e di averne costretta un’altra ad un rapporto orale, è stato rilasciato dopo essere comparso in Tribunale a New York, dietro il pagamento di una cauzione da 10 milione di dollari, di cui uno pagabile in contanti. Il giudice ha ordinato che dovrà portare un braccialetto elettronico ma gli è stato tolto il passaporto e dovrà rimanere nell’area di New York o nello stato di Connecticut.

Weinstein, che si era consegnato la mattina di oggi, venerdì 25 maggio, alla polizia di New York, (le foto Ansa in fondo all’articolo) è stato formalmente accusato di due reati, un’aggressione nel 2004 e uno stupro nel 2013.

Il produttore è indagato per reati simili anche a Los Angeles e a Londra. Il suo avvocato di New York, Benjamin Brafman, non ha voluto commentare, limitandosi a dichiarare che Weinstein è in questo momento molto “solo e arrabbiato”.

L’accusa mossa contro Weinstein sarebbe legata alla denuncia presentata a suo tempo dall’attrice Lucia Evans, che ha raccontato ai giornali di essere stata violentata da Weinstein nel 2004, e ad un altro caso mai confessato ai media. Il rinvio a giudizio sarebbe il primo per il produttore, accusato di molestie da decine di donne. Weinstein ha finora negato ogni addebito, affermando di non aver mai avuto rapporti non consensuali con le sue accusatrici.