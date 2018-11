ROMA – Lei si chiama Hattie, ha 82 anni ed è fidanzata con John che di anni ne ha 39. La loro storia è stata raccontata in questi giorni dalle televisioni e dai giornali americani. Hattie, una “cougar” – il termine con cui si indicano le donne mature che hanno rapporti con uomini molto più giovani – ha anche confessato come si tiene in forma per poter fare sesso con John.

Già, perché lei si allena ancora in palestra: “Sono 35 anni che mi alleno con la palla medica (poco più di 5 chili, ndr). D’altronde ora l’allenamento mi serve per fare sesso con il mio John”.

Ma come si sono conosciuti? “Sui social – racconta durante un’intervista a Channel 5 – Poi abbiamo iniziato una relazione, romantica, a distanza”. Lei, infatti, è di New York. Lui invece vive in Florida. “Quando ci siamo conosciuti – racconta John – Sono rimasto affascinato da questa donna”.

“E’ cosi dolce – racconta ancora lei – Mi parla come se fossi la donna più affascinante de mondo”. “Tu sei la donna più bella e affascinante che io abbia mai incontrato” le dice John.