WASHINGTON – Scatta l'allarme rosso alle Hawaii per il vulcano Kilauea. Una colonna di cenere alta oltre 4 chilometri sovrasta la Big Island, l'isola più grande dell'arcipelago, e il timore di una nuova e potente eruzione si fa sempre più forte.

Secondo gli esperti dell’US Geological Survey, la nuvola dal colore quasi nero indica che un’eruzione significativa è imminente. Il rischio maggiore è per il traffico aereo, visto che la colonna e nuvola di fumo potrebbe estendersi fino a 20 km dal cratere. Le ceneri non sono velenose per la popolazione, ma c’è il pericolo di soffocamento da anidride solforosa.

Intanto l’attività vulcanica che sta interessano l’isola delle Hawaii dal 3 maggio ha già causato danni milionari al turismo. Secondo l’ufficio del turismo di Big Island, le perdite ammontano a oltre cinque milioni di dollari in cancellazioni. Il turismo e’ uno dei motori trainanti dell’economia dell’isola.