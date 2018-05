HONOLULU (HAWAII) – Fumo tossico provocato dalla lava del vulcano Kilauea che si riversa nell’ oceano copre oggi, 21 maggio, il cielo dell’isola Big Island delle Hawaii. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Le nuvole tossiche si formano a causa di una reazione chimica al contatto della lava con l’acqua salata, che sprigiona nell’ aria acido cloridrico e minuscole particelle di vetro. E le autorità non possono far altro che consigliare alla popolazione di tenersi lontana da questa nuova minaccia.

Intanto, a monte, fiumi di lava continuano a uscire dalle bocche e dalle fessure del vulcano che nelle ultime settimane si sono formate in un quartiere residenziale dell’isola: secondo gli esperti, le emissioni di gas a base di diossido di zolfo in questa zona sono triplicate.

Ieri il vulcano ha fatto il suo primo ferito grave, un uomo colpito ad uno stinco da uno spruzzo di lava che in pochi secondi gli ha ‘mangiato’ parte della gamba.