Hawaii, turista attaccata da uno squalo vicino alla riva: bagnanti la salvano

Una turista è stata salvata dall’attacco di uno squalo grazie al tempestivo intervento degli altri bagnanti che si sono lanciati verso di lei, riuscendo a riportarla a riva. La vittima una francese di 51 anni che era in vacanza alle Hawaii ed è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Turista attaccata da uno squalo alle Hawaii, salvata dai bagnanti

L’attacco è avvenuto sabato pomeriggio nelle acque di Paia Bay, sul’Isola di Maui. Secondo quanto ricostruito, la donna stava nuotando a circa dieci metri dalla riva quando è stata attaccata e morsa da uno squalo. Quando gli agenti del dipartimento di polizia di Maui sono arrivati sul posto, la donna era già stata soccorsa e trasportata a riva dagli altri presenti che stavano curando le ferite in attesa dell’ambulanza.

La turista è stata poi stabilizzata dal personale medico e dai vigili del fuoco accorsi sul posto e infine trasportata d’urgenza al Maui Memorial Medical Center, l’ospedale del’Isola dove è stata ricoverata in condizioni giudicate critiche dai medici.

Nell’ultimo anno sette attacchi di squalo

A seguito dell’attacco, sono state chiuse tre spiagge sulla costa settentrionale dell’isola di Maui. Sebbene non sia chiaro quanti attacchi si siano verificati quest’anno, le autorità affermano che nel 2021 sono stati registrati solo sette attacchi di squali, nessuno dei quali è stato fatale.