Heidelberg (Germania): spara a raffica in un campus universitario e poi si suicida, ci sono feriti (foto archivio Ansa)

Terrore a Heildelberg, nella Germania Sud-occidentale, dove uno studente ha esploso colpi a raffica in un campus universitario. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche di questo folle evento. Il ragazzo si è poi tolto la vita. Ci sarebbero dei feriti (quattro di cui uno grave) ma non dei morti.

Heidelberg (Germania), le prime ricostruzioni

L’aggressore disponeva di più di un’arma a canna lunga e si sarebbe poi ucciso sul posto. Lo studente, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe avuto motivazioni politiche né religiose per il suo gesto.