Holly e Benji sessista? Tv cilena multata per episodio con Ross che schiaffeggia l’accompagnatrice della squadra. Nella foto il momento del ceffone

Holly e Benji è sessista? L’accusa è stata realmente sollevata ad uno dei cartoni animati tra i più popolari per più di una generazione. A distanza di 40 anni dalla prima uscita, il cartone viene ancora riproposto da molte emittenti.

Nel 2019, a trasmetterlo è stata anche l’emittente televisiva cilena TVN. La riproposizione del cartone è però costata alla rete una multa di 6 mila euro. A emettere la multa è stato il National television Council (CNTV) per una scena in cui si vede Julian Ross, il capitano della squadra Mambo di Tokyo, che schiaffeggia Amy Aoba, l’accompagnatrice della squadra. La scena è stata giudicata sessista e il verdetto è stato però poi ribaltato dalla Corte d’appello.

Ross è un giovane ricco che non ha un carattere facile. Il calciatore soffre di una malattia cardiaca congenita: Amy ha rivelato la malattia a Oliver Hutton (Holly ndr) che gioca nella squadra avversaria Newteam insieme al portiere Benji.

Holly e Benji, lo schiaffo sarebbe “una rappresentazione della violenza sulle donne”

“Quella puntata è una rappresentazione della violenza sulle donne” avrebbe detto il National television Council. A ribaltare la sentenza ed annulare la multa è stata però la Corte d’appello cilena. Il caso ora è stato archiviato.

La sentenza della Corte d’appello ha stabilito che non ci fosse da esprimere un giudizio sulla violenza di genere perché lo schiaffo di Julian sarebbe stato dato a chiunque avesse tradito la sua fiducia come avviene narrazione dell’episodio. Amy, anche se donna, è stata insomma un’”amica sleale”.

Holly e Benji, cosa accade nella “partita incriminata”

Mambo arriva in semifinale contro la New Team di Oliver Hutton. Holly è frenato dal fatto che Amy lo ha messo al corrente dei problemi cardiaci di Julian e, anche a causa di questo, nel primo tempo la Mambo dilaga, mentre la New Team si trova prigioniera della “trappola del fuorigioco” orchestrata da Julian.

Terminato il primo tempo, Julian rimprovera aspramente la ragazza tirandole lo schiaffone. Per rispetto del rivale, Julian sceglie di giocare l’intero match anche a rischio della propria salute, segnando tre gol.

Tuttavia nei minuti di recupero Holly segna il gol della vittoria.