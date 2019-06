LOS ANGELES – Un uomo si è arrampicato su una riproduzione della tour Eiffel a Hollywood, Los Angeles, e armato di sega ha tagliato via e rubato la statuetta di Marilyn Monroe che vi era sopra. E’ accaduto nella notte tra il 18 e il 19 giugno, proprio all’inizio del Walk of fame, dove la statua era posta insieme a quella di altre star hollywoodiane.

La statua posta sulla celebre via si trovava insieme a quella di attrici come Mae West, Dorothy Dandridge, Anna May Wong e Dolores Del Rio. La scultura ritrae Marilyn Monroe nella sua sua posa forse più nota, piegata in avanti per contenere gli svolazzi ribelli della gonna, tratta dal film “Quando la moglie è in vacanza”.

Era collocata in cima a un piedistallo a forma di Tour Eiffel. Testimoni hanno riferito di aver visto un uomo che vi si è arrampicato e con una sega ha staccato la statua della Monroe. La polizia ha rilevato in cima al piedistallo alcune impronte e indaga per individuare il ladro. (Fonte Agi)