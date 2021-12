Incendio al World Trade Center di Hong Kong: oltre cento persone sono rimaste intrappolate al 30° piano del palazzo per un rogo divampato nel centro commerciale Grafica.

Otto persone sono state soccorse invece già e portate in ospedale, mentre i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme e far evacuare l’edificio dove ci sono ancora dozzine di persone ai livelli inferiori del centro commerciale.

Incendio al World Trade Center di Hong Kong: il palazzo avvolto dalle impalcature

Il fumo si è alzato dal World Trade Center, un centro commerciale e un complesso di uffici nel trafficato distretto di Causeway Bay, intorno a mezzogiorno (ora locale) di mercoledì 15 dicembre. Le cause dell’incendio sono allo stato ancora incerte.

Varie parti dell’edificio risultano in fase di ristrutturazione e i suoi livelli inferiori sono avvolti da pesanti impalcature, in un periodo caotico, a dispetto della pandemia del Covid-19, per l’intensa stagione delle feste in uno dei quartieri dello shopping più famosi e popolari di Hong Kong.

Incendio al World Trade Center di Hong Kong: sul posto oltre 15 ambulanze

Almeno 15 ambulanze sono state inviate sul posto. La polizia ha cordonato l’area e i vigili del fuoco stanno usando le scale estensibili per l’evacuazione.

L’incendio è stato portato a un livello di allerta tre intorno alle 13:00 locali (le 6:00 in Italia), su un sistema di classificazione di cinque livelli.

I filmati postati sui social media hanno mostrato decine di persone, inclusi anziani, intrappolati in uno spazio angusto in un’area all’aperto al quinto piano, in attesa dei soccorsi.

I soccorsi per liberare le 100 persone intrappolate al 39° piano del World Trade Center

La parte più critica è relativa alle oltre 100 persone bloccate al 39° piano dell’edificio.

I parenti delle persone intrappolate sono arrivate sul posto, raccontando a StandNews che la situazione era caotica e che il fumo arrivava a piccole e grandi folate, moltiplicando i problemi delle operazioni di soccorso.