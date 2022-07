Hong Kong, la tempesta tropicale Chaba fa affondare una nave: 27 dispersi

I forti venti della tempesta tropicale Chaba, a Hong Kong hanno fatto spezzare in due lo scafo di un’imbarcazione di supporto industriale, al momento risultano dispersi 27 membri dell’equipaggio e si teme per la loro la vita.

I soccorsi

Con una pronta missione in elicottero, i soccorritori hanno cercato di salvare i sopravvissuti prima che l’imbarcazione affondasse nelle acque agitate causate dalla tempesta tropicale Chaba. Finora tre persone sono state recuperate dalla nave.

Le foto diffuse dal servizio di volo del governo di Hong Kong hanno mostrato un membro dell’equipaggio che viene trasportato con il verricello su un elicottero di soccorso mentre le grandi onde sferzavano la nave che affondava.

Le prime notizie

L’incidente è avvenuto a circa 186 miglia a sud di Hong Kong, ma The Flying Service non ha fornito il nome o l’origine della nave. In una dichiarazione ha riferito che i membri dell’equipaggio stavano lottando con le difficoltà causate dalla grave tempesta tropicale Chaba, con venti fino a 120 km/h che hanno innalzato onde alte più di cinque metri provocando mareggiate. Gao Shuanzhu, capo delle previsioni del Centro meteorologico nazionale, ha affermato che il tifone dovrebbe portare forti piogge, ma via via perderà forza.