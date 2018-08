Hong Kong, palla da pilates piena di gas per uccidere moglie e figlia

ROMA – Una palla da yoga e pilates gonfiata con letale e inodore monossido di carbonio, che veniva rilasciato a poco a poco dalla valvola. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo l’accusa della polizia di Hong Kong questo il modo in cui il dottor Khaw Kim-sun avrebbe ucciso la moglie e la figlia di 16 anni mentre erano in auto.

La Bbc scrive che i cadaveri della moglie e della figlia sono stati trovati chiusi all’interno della loro Mini Cooper nel 2015. L’autopsia rivelò che la morte era avvenuta per avvelenamento da monossido di carbonio, ma non si riusciva a capire cosa l’avesse prodotta, fino a quando si decise di far esaminare la palla ginnica trovata mezza sgonfia nel bagagliaio della stessa auto.

La pubblica accusa, che ha imbastito il processo sull’accusa di omicidio premeditato nei confronti del medico anestesista, ha addotto come movente l’amante del dottor Khaw – che si è dichiarato ‘non colpevole’ – e il conseguente desiderio di eliminare la moglie che non gli avrebbe concesso il divorzio, secondo il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post.

Quanto alla figlia, i pm ritengono che non fosse sua intenzione uccidere anche lei, e che le avrebbe quindi intimato – invano – di restare a casa a fare i compiti. Inoltre, due testimoni affermano di aver visto il dottor Khaw gonfiare due palle da pilates con monossido di carbonio presso la Hong Kong Chinese University, dov’è professore associato. Con i colleghi il medico si sarebbe giustificato affermando di voler uccidere dei conigli con quel metodo singolare: una versione che contrasterebbe con quella inizialmente fornita agli investigatori, secondo cui voleva disfarsi dei ratti in casa sua.