Turista morta schiacciata da finestra hotel a Hong Kong

HONG KONG – Una turista cinese di 24 anni è morta dopo essere stata colpita da una finestra precipitata dal 16° piano dell’Hotel Mira. Mentre un addetto alle pulizie svolgeva il lavoro di routine, la finestra si è staccata e ha colpito la giovane turista; portata in ospedale, i medici non hanno potuto far nulla per salvarla.

La donna stava passeggiando nel quartiere dello shopping di Tsim Sha Tsui insieme a un amico, rimasto leggermente ferito. L’addetto alle pulizie è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione. L’incidente ha destato l’allarme di turisti e abitanti: temono che in una città come Hong Kong, dove ci sono molti grattacieli, la finestra di un hotel potrebbe cadere in qualunque momento.