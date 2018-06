WASHINGTON – A letto con il politico per uno scoop? Sembra questo il sospetto che si allunga su Ali Watkins, 26 anni, dallo scorso dicembre cronista del New York Times e autrice di un servizio scottante durante una relazione con un alto funzionario della commissione intelligence del Senato,

[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] James A. Wolfe, 57 anni, arrestato nei giorni scorsi per aver mentito all’Fbi su alcune fughe di notizie.

Una vicenda che evoca quella di un personaggio di House of Cards, da cui la reporter era stata affascinata quando nel 2013 era arrivata a Washington per studiare giornalismo: Zoe Barnes, la cronista ambiziosa ma anche ingenua uccisa da Frank Underwood, il deputato democratico, interpretato da Kevin Spacey, che diventa presidente degli Stati, con il quale Zoe aveva iniziato una relazione per ottenere informazioni riservate.

La giovane Watkins si era fatta notare coprendo la commissione intelligence del Senato per Politico, BuzzFeed News, The Huffington Post e McClatchy Company, dove aveva iniziato come stagista cinque anni fa. Adesso i sospetti che hanno portato il New York Times a passare al setaccio la storia della giovane e brillante cronista.