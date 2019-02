HOUSTON – Un Boeing 767 cargo della compagnia del colosso dell’e-commerce Amazon, è precipitato nelle acque della Trinity Bay, di fronte a Houston, negli Usa, mentre stava per atterrare al George Bush Intercontinental Airport.

Secondo quanto riportato da Sky News, non sarebbe sopravvissuta nessuna delle tre persone, tra piloti e membri dell’equipaggio, che erano a bordo. Un corpo è stato recuperato, ha fatto sapere l’ufficio dello sceriffo della contea di Chambers. Il volo era operato da Atlas Air.

Con l’aereo, partito da Miami e diretto a Houston, si sono persi i contatti radar e radio a circa 30 miglia a Sud-Est dell’aeroporto di Houston. Il velivolo si è schiantato dopo una rapida discesa e alcuni testimoni, riporta Sky News, hanno affermato che è andato in picchiata per poi disintegrarsi all’impatto. Ancora ignote le cause dell’incidente, anche se secondo gli esperti potrebbe essere il maltempo. Nella zona dove l’aereo è precipitato sono stati trovati rottami e resti umani ma non le scatole nere. Lo sceriffo della contea di Chambers ha detto che la scena sul luogo dell’incidente è di “totale devastazione” e che si tratta di un incidente a cui “nessuno probabilmente potrebbe sopravvivere”.

Fonte: Ansa