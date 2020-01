Houston, forte esplosione in una fabbrica: “Provocata da un serbatoio di propilene”

ROMA – Una potente esplosione si è verificata a Houston. Lo riferiscono i media americani.

L’esplosione è avvenuta nella fabbrica della Watson Grinding and Manufacturing: è stata la stessa società a sostenerlo parlando con il sito Eyewitness News. Secondo il proprietario l’esplosione ha avuto origine da un serbatoio di propilene, un gas estremamente infiammabile. I pompieri stanno andando di porta in porta negli edifici vicino all’epicentro per sgomberare i residenti.

La forte esplosione è stata “udita per miglia”. Fiamme e un grande quantità di macerie sono visibili nell’area tra Gessner e Steffani Lane, nel quartiere di Westbranch, dove diversi edifici sono stati danneggiati dall’onda d’urto.

“Tutta la mia casa ha tremato – ha detto una testimone al Mirror – Mi ha spaventato a morte. Ho pensato che fosse una bomba o un terremoto”.

