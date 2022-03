I risvolti della guerra, diciassettemila ucraini in Italia: tremila nelle ultime 24 ore (foto Ansa)

I risvolti della guerra in Ucraina sul nostro Paese, sono già arrivati diciassettemila ucraini in Italia, tremila solamente nelle ultime 24 ore. Secondo Letta, giungeranno nel nostro Paese anche i russi in cerca di rifugio.

Viminale: “Roma, Milano Bologna e Napoli sono le destinazioni principali degli ucraini che cercano rifugio nel nostro Paese”

Sono 17.286 i cittadini ucraini entrati in Italia finora: 8.608 donne, 1.682 uomini e 6.996 minori. Il dato è aggiornato alle ore 8 di oggi ed indica una crescita di altri 3mila arrivi in 24 ore. Le principali destinazioni risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia. Lo comunica il ministero dell’Interno sul suo sito.

Guerra in Ucraina, Letta: “Arriveranno centinaia di migliaia, anche russi”

“Arriveranno centinaia di migliaia di profughi dall’Ucraina”, ma “arriveranno anche dalla Russia perché la Russia sta diventando un grande carcere”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, in un filo diretto a Radio Immagina, che ha indicato “come priorità al governo quella di organizzare l’accoglienza. E’ un dovere storico” ha aggiunto.