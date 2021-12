I Talebani e le donne: vietato sposarle senza il loro sì. I talebani hanno emanato un nuovo decreto sui diritti delle donne afghane. Il loro consenso sarà necessario per contrarre matrimonio, vietato “dare una donna come scambio per raggiungere un accordo o porre fine a una disputa”.

Il leader supremo, Maulvi Haibtullah, ha invitato religiosi e anziani delle tribù ad applicarlo. Tra le nuove direttive anche “il diritto delle vedove di sposarsi o determinare il proprio futuro”.

Quindi, il diritto all’eredità e a una quota fissa della proprietà di marito, figli, padre e parenti. Coloro che hanno più di una moglie sono obbligati a riconoscere loro i diritti e mantenere la giustizia tra le mogli.

Se sbalordisce assistere alla concessione, nel 2021, di diritti inalienabili dati per scontati, va registrato il potenziale riformatore del decreto. In un paese dove i matrimoni combinati (leggi forzati) con minorenni, sono la regola.

Onu: in Afghanistan: 35% minorenni costretto a sposarsi

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il 35% delle minorenni è costretta a sposarsi. Le donne in Afghanistan da sempre sono costrette a matrimoni combinati, per stringere alleanze tra clan, in pegno di debiti non saldati, ostaggi per minacce tribali. E il retaggio è atavico ma non necessariamente musulmano.

“E’ culturale. Si tratta di un male endemico che è insito nella società afghana da secoli e che è impossibile da sradicare se non viene combattuto con l’istruzione e con un miglioramento della situazione economica del Paese” (Antonio Pamliega, Il Manifesto).