“Il fantasma di Kiev”: esiste davvero il pilota ucraino che ha abbattuto sei caccia russi?

“Il fantasma di Kiev”: il misterioso pilota di caccia ucraino che avrebbe abbattuto sei aerei da combattimenti russi, esiste o è solo una leggenda metropolitana? Secondo quanto riportato da Independent, numerosi video pubblicati su Twitter mostravano un jet che volava nel cielo e c’è chi sostiene che il pilota chiamato “il fantasma di Kiev” il primo giorno della guerra in Ucraina avrebbe abbattuto sei aerei russi. L’ex presidente ucraino Petro Poroschenko, sul social media ha postato una foto che sembrerebbe mostrare il pilota del caccia. Aggiungendo un’altra ipotesi alle già tante in circolazione, ovvero che l’eroe potrebbe esistere davvero.

“Il fantasma di Kiev” e il mistero dei caccia abbattuti

Il ministero della Difesa ucraino ha twittato l’immagine di un MiG-29 come parte di un post in cui si riportava che i piloti in pensione stavano rientrando nell’aviazione. Il tweet diceva: “Chissà, forse uno di loro è il vendicatore dell’aria sul MiG-29, così spesso notato dai cittadini di Kiev”. Sul suo account ufficiale, il governo ucraino ha pubblicato un video di 30 secondi in cui afferma che l’asso dell’aviazione “domina i cieli” ed è un “incubo per l’invasione degli aerei russi”.

Ma c’è un problema: non è certo che il “fantasma di Kiev” esista davvero

Una clip in cui sarebbe ripreso il pilota di caccia, e che ha già collezionato oltre 5 milioni di visualizzazioni sui social media, e un MiG-29 sarebbe stata estrapolata dal videogioco Digital Combat Simulator (DCS) del 2008. Un recente fact check ha concluso che il video era stato “sottotitolato erroneamente”. Il rapporto concludeva: “Un video verticale condiviso online non mostra un jet da combattimento ucraino che abbatte un aereo russo, ma proviene dal videogioco DCS”.

Il video originale – condiviso su altre piattaforme – e poi pubblicato su YouTube da un utente chiamato “Comrade_Corb”, che lo ha postato in onore del “fantasma di Kiev”. Nella didascalia del video afferma: “Questo filmato è di DCS, ma è comunque realizzato per rispetto del “Il fantasma di Kiev “. Se esiste, che Dio sia con lui; se è una fake, prego per averne più simili a lui”. Gli esperti di aviazione sostengono: l’affermazione che un pilota di caccia possa abbattere sei aerei in un giorno è dubbia.