Il marito è troppo focoso e allora la moglie gli regala una sex doll per soddisfarsi quando lei non ha voglia (foto Ansa)

Regala al marito eccessivamente focoso una sex doll da £ 1.500 che le assomiglia, da utilizzare quando lei “non è dell’umore giusto” per fare l’amore.

Secondo quanto riportato dal Mirror, la 23enne Char Gray ha acquistato la sex doll che le somiglia così da “allentare la pressione”.

Loro e… la bambola

La coppia, che pubblica su OnlyFans video per adulti, ha chiamato la bambola Dee e ha detto che averla a casa è stato un modo semplice per “ravvivare la situazione” senza avere un rapporto a tre con un’altra persona. Affermano che Dee ha “acceso un fuoco nella loro vita sessuale” e partecipa regolarmente ai rapporti bollenti.

Char e Callum, che al mese guadagnano anche più di 80.000 euro sul sito Web, affermano che l’idea è nata dopo aver parlato di fare sesso di gruppo, ma Char era preoccupata la cosa scatenasse la sua gelosia. Considerano Dee come una persona reale: le fanno indossare la lingerie e abiti bianchi, la portano in giro in macchina e guardano insieme il programma preferito “The Inbetweeners”.

La loro pagina su Only Fans

Dee appare regolarmente sulla loro pagina Only Fans e riscuote successo tra i 2000 abbonati. Online ci sono state alcune reazioni negative alla sex doll ma la coppia sostiene che “non importa cosa pensano gli altri” poiché questa scelta “per loro funziona”. Char ha spiegato: “La decisione di prendere una sex doll si è rivelata fantastica. Callum ha un forte desiderio sessuale e se non sono dell’umore ha Dee a disposizione”. “Non è solo una bambola, siamo davvero attaccati a lei. Ha avuto un impatto positivo sulla nostra coppia. Ci ha reso più uniti”.