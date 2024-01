Il Marocco approva nuove borse di studio per gli studenti palestinesi

Il re del Marocco, Mohammed VI, in qualità di Presidente del Comitato per Gerusalemme, ha ordinato di destinare ulteriori borse di studio a beneficio degli studenti palestinesi. Ciò rientra nel quadro delle borse di studio concesse dall’Agenzia Marocchina di Cooperazione Internazionale. E’ quanto si legge in un comunicato del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei marocchini residenti all’estero.

Queste borse di studio, circa 100, andranno a beneficio degli studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza e iscritti ad università e istituti superiori di diverse regioni del Regno.

Questa iniziativa nelle attenzioni date dal capo di stato marocchino continua alla causa palestinese, così come nella solidarietà attiva con il popolo palestinese in queste difficili circostanze, fanno sapere da Rabat. Mohammed VI ha ordinato che queste borse di studio siano messe immediatamente a disposizione degli studenti palestinesi che soddisfano le condizioni richieste, in coordinamento con l’Autorità Palestinese, precisa il comunicato stampa.