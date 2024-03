Sorpresa: Papa Francesco è ricomparso alla Veglia nella basilica di San Pietro. Non era affatto scontato dopo la rinuncia alla Via Crucis del Venerdi Santo. Circolava una inquietudine ansiosa, si accumulavano timori e trepidazioni. E tutti a chiedersi: ma com’è veramente la salute del Pontefice? Interrogativi rientrati sabato sera,alla tradizionale “Veglia del sabato santo”, cuore del Triduo Pasquale. Il Papa è entrato in San Pietro accompagnato dal fido Sandrone che lo ha sospinto sulla carrozzina.

VOCE STANCA, COLPI DI TOSSE

Bergoglio, 87 anni, ha letto con qualche incertezza le formule della benedizione del fuoco e della accensione del cero nell’atrio della basilica. Poi, sempre in carrozzina, ha guidato la processione dei cardinali fino all’altare dove la celebrazione è entrata nel vivo. Ha battezzato 8 fedeli (quattro italiani, due coreani, un giapponese, un albanese) e non ha mancato il suo richiamo alla pace, alla fiducia; a vincere paure, a superare amarezze.

LA VITA VINCE

È il succo delle sue riflessioni. “Pasqua è la vittoria della vita sul morte, il trionfo della luce sulle tenebre,la rinascita della speranza dentro le macerie del fallimento”. Inevitabile il richiamo alla pace i cui aneliti “sono spezzati dalla crudeltà dell’odio e dalla ferocia della guerra”. Parole dette con voce bassa, affaticata, ma determinata a portare termine la Veglia e la messa domenicale con la solenne benedizione “Urbi et Orbi”.

NON CI SONO ALLARMI

I medici abbondano in rassicurazioni a piene mani. Ma non tutte le versioni ufficiali convincono. L’annuncio all’ultimo minuto del forfait di venerdì sera (Bergoglio è rimasto nella residenza in Santa Marta)ha lasciato non poche preoccupazioni. In sintesi: Papa Francesco è in forma discreta ma non ancora ristabilito.