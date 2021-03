odio è un metallo raro che vale 20 volte più dell’oro e viene utilizzato anche nelle marmitte catalitiche. Nel Regno Unito sta causando l’aumento dei furti nelle che valee viene utilizzato anche nelle. Nel Regno Unito sta causando l’aumento dei furti nelle auto in tutto il paese.

I ladri stanno prendendo di mira le auto ibride poiché i metalli sono meno corrosi e sembra che stiano rubando le marmitte catalitiche di Lexus, Honda e Toyota.

Regno Unito, il rodio vale più dell’oro: negli anni il valore è andato via via aumentando

Secondo il Sun, il rodio attualmente ha un valore di circa 20.000 euro. Nel 2014 era di 870 euro ma negli anni il valore è andato via via aumentando. Nelle marmitte catalitiche c’è anche un altro metallo, il palladio, che vale quasi 2.000 euro l’oncia.

Ciò significa che sia il rodio che il palladio valgono più dell’oro, arrivato a 1.435 euro l’oncia. Ogni marmitta catalitica rubata può rendere circa 525 euro, motivo per cui in zone come Greater Manchester, Brighton, Marlow, Stoke-on-Trent, Southampton ed Ely è in atto un’ondata di furti.

I furti delle auto ibride aumentano in maniera esponenziale

Nel 2018 i furti erano stati 2.000 e nel 2019 sono arrivati a 13.000: stanno causando una perdita di milioni di sterline ai proprietari delle auto e alle assicurazioni.

The Sun ha riferito di un furto di una marmitta catalitica ripreso dalla telecamera. Ad Hurley, Warwickshire, davanti a un’abitazione, due ladri hanno sollevato l’auto parcheggiata nel vialetto, hanno staccato la marmitta e poi si sono allontanati. Operazione che ha richiesto meno di due minuti e che ai proprietari è costata circa 1.200 euro in riparazioni.