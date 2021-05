Il serial killer cannibale Andrés Mendoza è stato arrestato in Messico: in casa scoperti i resti di una 34enne

Il serial killer cannibale messicano Andrés Mendoza, 72 anni, è stato arrestato ad Atizapan,. Nell’abitazione di Mendoza la polizia ha scoperto i resti di una 34enne, che sembra fosse la fidanzata. E di altre otto donne probabilmente uccise nell’arco di 20 anni.

Imagen Television ha riferito che Mendoza ha confessato di aver mangiato parti del corpo delle sue vittime e filmato gli omicidi. Sembra abbia staccato la pelle del viso e il cuoio capelluto delle donne. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe inoltre filmato le uccisioni delle sue vittime.

Andrés Mendoza, arrestato il serial killer cannibale: nell’abitazione scoperti i resti di una 34enne. Ecco come iniziarono le indagini

I poliziotti di Atizapan stavano conducendo una ricerca sulla scomparsa di Reyna González, madre di due ragazze. Quando hanno scoperto il corpo smembrato all’interno dell’abitazione Mendoza. González era scomparsa dopo essere andata a casa del 72enne per spiegare che voleva chiudere la relazione. Ma il serial killer non aveva accettato la decisione e l’avrebbe accoltellata.

Secondo Infobae, Mendoza l’avrebbe accoltellata al torace, per recidere gli arti avrebbe utilizzato un machete e in seguito nascosto le parti del corpo in diverse borse.

Andrés Mendoza, arrestato il cannibale: nell’abitazione scoperti i resti di una 34enne. Le borse con i resti

Nel corso di una perquisizione, la polizia ha fatto la raccapricciante scoperta. Le borse con i resti di González erano poggiate su un tavolo. Nell’abitazione un cane poliziotto ha fiutato i resti di altre donne ed è stata chiamata una squadra per trapanare il pavimento dove sono stati trovati resti umani, capelli femminili, abiti e scarpe che probabilmente appartenevano alle vittime massacrate da Mendoza. La polizia ha sequestrato un taccuino con i nomi di 29 donne, una serie di videocassette su cui erano scritti diversi nomi femminili e che, secondo quanto riferito, contenevano i filmati degli omicidi. Per il momento, Mendoza è accusato soltanto della morte di Gonzàlez. (Fonte: Daily Mail)