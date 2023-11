Il sindaco di New York, Eric Adams, accusato di molestie sessuali da un’ex collega

L’attuale sindaco di New York, Eric Adams, è accusato di aver molestato sessualmente una ex collega nel 1993. Lo riporta in esclusiva il sito The Messenger, citando alcune fonti. La denuncia è stata presentata prima della scadenza dell’Adult Survivor Act. Per Adams l’accusa è un nuovo colpo dopo le polemiche per le indagine dell’Fbi su corruzione sulla sua campagna elettorale.

La donna che accusa Adams, secondo quanto riporta il New York Post citando alcune fonti, punta a ottenere almeno cinque milioni di dollari con l’azione legale avviata contro il primo cittadino. Un portavoce del consiglio comunale di New York, citato dallo stesso quotidiano, chiarisce: “Il sindaco non conosce questa persona. E se si sono incontrati non si ricorda”.